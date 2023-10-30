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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожного происшествия с пассажирским микроавтобусом, произошедшего в Удмуртии около села Италмас. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ряд пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Несколько человек госпитализировали в медицинское учреждение.

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Фото: Пресс-служба ГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Следственные органы СК России по Удмуртии проводят процессуальную проверку по вопросу безопасности оказания услуг по перевозке пассажиров. Руководителю ведомства поручено предоставить доклад, а ход и результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате.

Напомним, 28 октября в Завьяловском районе около села Италмас столкнулись грузовик «MAN» и микроавтобус «Mercedes». В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 19 пассажиров, из которых девять получили травмы различной степень тяжести. Пяти людям потребовалась госпитализация в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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