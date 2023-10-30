Правительство упростило аттестацию для соискателей степени кандидата наук

Соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Постановление о внесении изменений в положение о присуждении ученых степеней подписал премьер-министр Михаил Мишустин (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба правительства, теперь аспиранты-очники, имеющие не менее десяти научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут на защиту представлять диссертацию в виде доклада, содержащего обзор этих статей. Таким образом, аспиранты смогут быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации и уделять больше внимания своим исследованиям, отметили в правительстве.

Изменения в положение о присуждении ученых степеней также предусматривает создание «разовых» диссертационных советов для защиты научных работ, в случае если их специфика не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.

Другое изменение призвано ускорить процесс государственной научной аттестации в рамках внедрения электронного документооборота. Так, с конца октября 2023 года до 15 апреля 2024 года вместе с бумажной копией аттестационного дела диссертационные советы будут представлять в Минобразования электронные версии дел. После апреля следующего года аттестационные дела будут рассматриваться исключительно в электронном виде.

В 2021 году подобный порядок защиты диссертации был внедрен для соискателей степени доктора наук. Тогда было установлено, что у соискателей в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. Теперь эта норма распространяется и на всех ученых, защищающих докторскую диссертацию.

В 2022 году в России появилось 9,5 тыс. кандидатов наук — почти на 45% больше, чем в 2020 году. Эксперты связывают это с «новым раундом реформ аспирантуры».

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидаты на вырост».