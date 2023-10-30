Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство упростило аттестацию для соискателей степени кандидата наук

Соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Постановление о внесении изменений в положение о присуждении ученых степеней подписал премьер-министр Михаил Мишустин (.pdf).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба правительства, теперь аспиранты-очники, имеющие не менее десяти научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут на защиту представлять диссертацию в виде доклада, содержащего обзор этих статей. Таким образом, аспиранты смогут быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации и уделять больше внимания своим исследованиям, отметили в правительстве.

Изменения в положение о присуждении ученых степеней также предусматривает создание «разовых» диссертационных советов для защиты научных работ, в случае если их специфика не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.

Другое изменение призвано ускорить процесс государственной научной аттестации в рамках внедрения электронного документооборота. Так, с конца октября 2023 года до 15 апреля 2024 года вместе с бумажной копией аттестационного дела диссертационные советы будут представлять в Минобразования электронные версии дел. После апреля следующего года аттестационные дела будут рассматриваться исключительно в электронном виде.

В 2021 году подобный порядок защиты диссертации был внедрен для соискателей степени доктора наук. Тогда было установлено, что у соискателей в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. Теперь эта норма распространяется и на всех ученых, защищающих докторскую диссертацию.

В 2022 году в России появилось 9,5 тыс. кандидатов наук — почти на 45% больше, чем в 2020 году. Эксперты связывают это с «новым раундом реформ аспирантуры».

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидаты на вырост».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...