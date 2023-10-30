В Севастополе работает система ПВО
Система ПВО начала работу в Севастополе. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие. Он уточнил также, что все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности.
Утром 30 октября в Черном море уничтожили несколько беспилотников. Из-за их атаки было приостановлено движение по Крымскому мосту. Позже его возобновили, но вновь остановили, когда тревогу объявили в Севастополе.
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