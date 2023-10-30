На Украине внедрят систему «смарт-мобилизации»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о планах запустить в стране сервис «смарт-мобилизация». Он позволит призывникам самостоятельно выбирать специализацию и избавит от необходимости идти в военкомат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Федоров

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Михаил Федоров

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает,— это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно»,— рассказал господин Федоров в интервью «РБК-Украина».

По словам министра, сейчас разрабатывается пилотная версия проекта. Запустить пилот планируют через один-два месяца. «Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться»,— объяснил он.

Михаил Федоров подчеркнул, что идти в военкомат для поступления на службу не надо. Гражданину необходимо оставить онлайн-заявку, а после пройти тесты и побеседовать с рекрутерами. «Если ты подходишь по характеристикам, то проходишь обучение, и после этого ты уже попадаешь на поле боя»,— добавил он.

24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск, во всех регионах Украины ввели военное положение. 25 февраля был подписан указ о всеобщей мобилизации. 26 октября член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил о планах усилить мобилизацию из-за необходимости формировать новые бригады вооруженных сил Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».