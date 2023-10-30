Российские военные нанесли удар по беспилотникам в Черном море

Российские военные нанесли «огневое поражение» по району обнаружения двух безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Беспилотники были обнаружены в акватории Черного моря ранним утром 30 октября. В Минобороны отметили, что на внешнем рейде в Севастополе проводят противоминные и противодиверсионные мероприятия.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота на внешнем рейде проводят отражение атаки беспилотников. В городе были слышны громкие звуки.

Анастасия Донскова

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