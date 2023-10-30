На судоремонтном заводе в Одессе произошел пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Утром в городе были слышны взрывы.

Возгорание уже устранено. В результате пожара, по данным господина Кипера, пострадали два человека, административное здание завода и техника.

Ранее в Одесской и Николаевской областях на юге Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась чуть более 20 минут. В это время сообщалось о взрывах в Одессе.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова