Перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка

Утром в понедельник, 30 октября, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась небольшая пробка. В очереди сейчас стоят 65 транспортных средств, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Затор образовался около 10:00. Со стороны Крыма пробок на подъезде к мосту не зафиксировано.

Ранним утром в понедельник в Черном море уничтожили два безэкипажных катера. Около 7:30 движение по Крымскому мосту перекрыли и возобновили только через час.

Вячеслав Рыжков

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