В отношении регоператора «Экостройресурс» возбуждено уголовное дело

В отношении регионального оператора по обращению с ТКО «Экостройресурс» Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным депутата, дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов).

«По итогам проверки ФНС за период 2018-20 годы выявлена неуплата налогов в размере 337, 7 млн. руб. (не считая штрафов и пеней)»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале. По словам Михаила Матвеева, «Экостройресурс» получил за несколько лет из бюджетов разных уровней более 740 млн руб.

В Следственном управлении СКР по региону информацию об уголовном деле пока не прокомментировали.

В «Экостройресурсе» заявления депутата назвали «популизмом». «337 миллионов – это сумма доначислений по сделкам в которых ЭкоСтройРесурс не является стороной по договору. Их заключали операторы по обращению с ТКО с третьими лицами. У налогового органа отсутствуют законные основания для направления материалов выездной налоговой проверки для возбуждения уголовного дела, поскольку их решение в настоящее время обжалуется в судебном порядке в Арбитраже. Более того, налоговая самовольно, без решений суда списала с нас 189 млн текущих налогов, в счет погашения недоказанной недоимки, что также будет оспорено в суде. Если даже ФНС и обратилось в следственный комитет, то он формально обязан возбудить процесс, но это никак не доказывает вину регионального оператора. Заявления депутата Матвеева не более, чем популизм»,— сказал директор «ЭкоСтройРесурса» Михаил Захаров.

Несколько дней назад самарское УФАС сообщило, что ООО «ЭкоСтройРесурс» и транспортировщики ТКО ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» признаны нарушившими антимонопольное законодательство. По информации антимонопольной службы, компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение для поддержания цен на этих торгах. Общая стоимость начальных максимальных цен торгов превысила 31,2 млрд руб. Кроме того, общественная организация «Центр общественного контроля», созданный тремя депутатами от КПРФ, планирует добиться в суде отмены «завышенного» тарифа и норматив на вывоз ТКО.

В прошлом году Михаил Матвеев сообщил, что отношении регоператора полиция возбудила уголовное по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотреблением полномочиями) за завышенный тариф. В «Экостройресурсе» информацию об уголовном деле назвали ложной.

Сабрина Самедова