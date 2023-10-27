В Самаре выявлен картельный сговор на торгах по вывозу мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» и транспортировщики ТКО ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» признаны нарушившими антимонопольное законодательство (п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции»). Об этом сообщает Самарское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Компании заключили антиконкурентное соглашение. Его результатом стало ограничение конкуренции при проведении в 2019-2021 гг. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области»,— говорится в сообщении.

Кроме того, ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». По информации антимонопольной службы, компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение для поддержания цен на этих торгах. Общая стоимость начальных максимальных цен торгов превысила 31,2 млрд рублей.

Указанным фирмам грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. Материалы переданы силовикам. Они решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил «Ъ-Волга» директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, региональный оператор по обращению с ТКО не ограничивал конкуренцию: «Наоборот, в "ЭкоСтройРесурсе" мы с первых дней стремимся к максимальной прозрачности работы в отрасли. В частности, проводили торги даже на тех территориях, где по закону не были обязаны. Аукционы проводятся в открытом электронном виде и доступны для добросовестных участников, имеющих лицензии и спецтехнику».

Регоператор по обращению с ТКО в Самарской области не согласен с доводами антимонопольной службы. Компания намерена оспаривать решение ФАС РФ в суде.

Ранее стало известно о том, что в Самарской области общественная организация попытается отменить «завышенный» тариф и норматив на вывоз ТКО. Центр общественного контроля, созданный тремя депутатами от КПРФ, собирался подать иск о признании недействительными нормативов. Один из основателей центра, депутат Госдумы Михаил Матвеев, отметил, что, если удастся выиграть суд, это приведет к необходимости перерасчета и возврата денег жителям региона. Представители регоператора по обращению с ТКО считают действия парламентария «популизмом». По их мнению, депутат «использует риторику против тарифов для набора политических очков».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В Самаре оспорят расценки на мусор».

Георгий Портнов