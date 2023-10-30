Новым гендиректором «ИКС Холдинга» назначен Алексей Белов

Генеральным директором IT-группы «ИКС Холдинг» назначен Алексей Белов, работающий в компании с момента ее основания в 2018 году. На посту руководителя группы господин Белов сменил Антона Черепенникова, который скончался в июле в возрасте 40 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Белов в 2007 году

Фото: «ИКС Холдинг» Алексей Белов в 2007 году

Фото: «ИКС Холдинг»

С января 2022 года Алексей Белов занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата гендиректора. В новой должности господин Белов сосредоточится на организации корпоративного управления «ИКС Холдинга». Также в сферу его ответственности войдет развитие всех стратегических проектов группы. «"ИКС Холдинг" продолжит модель развития, заложенную Антоном Черепенниковым на базе принципов продуктовой и технологической синергии компаний группы при сохранении операционной самостоятельности»,— говорится в сообщении пресс-службы.

О смерти Антона Черепенникова компания сообщила 22 июля. Предварительной причиной смерти бизнесмена в «ИКС Холдинге» назвали остановку сердца. Многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», которая объединяет более 30 технологических компаний, господин Черепенников учредил в 2018 году. Компании, входящие в «ИКС Холдинг», занимаются в том числе поставками IT-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой». Выручка «ИКС Холдинга» по итогам 2022 года выросла до 91 млрд руб.