Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым гендиректором «ИКС Холдинга» назначен Алексей Белов

Генеральным директором IT-группы «ИКС Холдинг» назначен Алексей Белов, работающий в компании с момента ее основания в 2018 году. На посту руководителя группы господин Белов сменил Антона Черепенникова, который скончался в июле в возрасте 40 лет.

Алексей Белов в 2007 году

Алексей Белов в 2007 году

Фото: «ИКС Холдинг»

Алексей Белов в 2007 году

Фото: «ИКС Холдинг»

С января 2022 года Алексей Белов занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата гендиректора. В новой должности господин Белов сосредоточится на организации корпоративного управления «ИКС Холдинга». Также в сферу его ответственности войдет развитие всех стратегических проектов группы. «"ИКС Холдинг" продолжит модель развития, заложенную Антоном Черепенниковым на базе принципов продуктовой и технологической синергии компаний группы при сохранении операционной самостоятельности»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Чем известен Антон Черепенников

Читать далее

О смерти Антона Черепенникова компания сообщила 22 июля. Предварительной причиной смерти бизнесмена в «ИКС Холдинге» назвали остановку сердца. Многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», которая объединяет более 30 технологических компаний, господин Черепенников учредил в 2018 году. Компании, входящие в «ИКС Холдинг», занимаются в том числе поставками IT-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой». Выручка «ИКС Холдинга» по итогам 2022 года выросла до 91 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...