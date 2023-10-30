В Тамбове не состоялся аукцион по передаче 2,2 га под застройку

Аукцион по передаче 2,2 га неподалеку от поселка Строитель, входящего в состав Тамбова, под комплексное развитие территории (КРТ) не состоялся. Это произошло из-за отсутствия заявок на участие в торгах, следует из аукционной документации. Начальная цена права на заключение аренды составляла 1,3 млн руб. Планировалось заключить договор на десять лет — до 31 декабря 2023 года.

Речь идет о территории, занимаемой шестью домами на улице Астраханской. Здесь предстоит снести 2,5 тыс. кв. м ветхого, аварийного и заброшенного жилья, а также реконструировать объект электроэнергетики. Взамен можно построить четыре девятиэтажных дома на 304 квартиры и 560 человек. Общая площадь планируемой застройки составляет 26,4 тыс. кв. м, в том числе 16,8 тыс. кв. м жилой части.

По данным областного министерства градостроительства и архитектуры, в 2022 году в Тамбовской области было определено 12 площадок для КРТ общей площадью 302,12 га с градостроительным потенциалом порядка 1 млн кв. м жилья.

О крупном проекте КРТ в Орле — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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