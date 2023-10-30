Министр обороны Писториус заявил о невозможности ускорить модернизацию армии ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что процесс модернизации вооруженных сил ФРГ невозможно ускорить, несмотря на необходимость готовиться к потенциальной войне в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны. Проще говоря, мы должны быть готовы к войне. Однако проводить модернизацию нашей армии быстрее, чем сейчас, невозможно»,— сообщил господин Писториус в интервью телеканалу ZDF.

По словам главы военного ведомства, ежегодно на модернизацию Бундесвера тратится порядка €100 млрд, а выделить большую сумму из немецкого бюджета в ближайшее время не получится. Кроме того, он напомнил, что во второй половине XX века армия ФРГ находилась в «плачевном состоянии». «Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, и обветшало, невозможно наверстать за 19 месяцев»,— подчеркнул чиновник.

В январе 2023 года, вскоре после своего назначения на должность министра, Борис Писториус называл главной целью своей работы «создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе». Также, по его мнению, необходимо стремиться к росту популярности Бундесвера в немецком обществе, улучшению военной инфраструктуры, набору личного состава и закупке вооружений.

Александр Кислов