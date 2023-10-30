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Коммерсантъ FM
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Bang & Olufsen и Cisco представили беспроводные наушники для корпоративного сектора

Компания Bang & Olufsen представила новые наушники, разработанные совместно с производителем сетевого оборудования Cisco Systems,— модель Bang & Olufsen Cisco 950 адресована корпоративным пользователям.

Фото: Bang & Olufsen

Фото: Bang & Olufsen

Внутриканальные наушники с динамиками 9,2 мм оснащены тремя микрофонами, а также имеют активное шумоподавление. Заявлено, что аксессуар обеспечивает высокое качество передачи голоса и длительную работу без подзарядки — до шести часов с активированным шумоподавлением и до восьми часов без него. Зарядный футляр увеличивает автономность до 20 часов.

Особенностью Bang & Olufsen Cisco 950 стала интеграция с платформой Cisco Webex Control Hub для совместной работы. Новинка поддерживает удаленное администрирование и обслуживание, работу с другими устройствами Cisco, а также одновременное подключение к устройствам на Android и iOS без ущерба для качества звука.

Продажа Bang & Olufsen Cisco 950 начнется в ноябре 2023 года. Стоимость наушников пока не названа.

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