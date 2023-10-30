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«Уральские авиалинии» перенесли рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу после беспорядков

«Уральские авиалинии» перенесли рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу, где накануне вечером прошли массовые беспорядки. В пресс-службе перевозчика сообщили, что вылеты сегодняшних рейсов перенесены на 31 октября. Полет из Екатеринбурга в столицу Дагестана состоится в 02:05, а обратно — в 03:55.

Аналогичное решение авиакомпания приняла по рейсам из Махачкалы в Домодедово (Москва).

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из участников акции ворвалась в аэропорт. При столкновениях с полицией пострадали больше 20 человек. В данный момент аэропорт находится под полным контролем правоохранителей.

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