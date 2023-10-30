Засуха привела к снижению урожая зерна в Омской области на 14%

В Омской области урожай зернобобовых культур по итогам уборочной компании составил 2,5 млн тонн, что на 14% меньше относительно показателей прошлого года, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа «Ъ-Сибирь»

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«На внутреннее потребление нам нужно около 1,4 млн тонн, еще 1 млн тонн у нас будет на реализацию. Также есть переходящие остатки прошлого года в хозяйствах, в элеваторах у нас лежит более 421 тыс. тонн интервенции. Так что проблем не будет», - рассказал министр.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что страховые компании предварительно оценили сумму ущерба сибирских аграриев от засухи в 100 млн руб. При этом 50 млн руб. от этой суммы пришлось на Омскую область, где погибли посевы на площади около 50 тыс. га., еще около 250 тыс. га пострадали из-за нехватки влаги.

Главной причиной снижения объемов сбора урожая в этом году стала засуха. В июне-июле температура воздуха в ряде регионов Сибири превысила средние многолетние значения.

В середине октября правительство Омской области приняло решение о выделении 200 млн руб. на компенсацию покупки кормов для хозяйств, которые занимаются животноводством. Деньги будут выделены фермерам из более 20 районов, занимающихся разведением и содержанием крупного рогатого скота.

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Александр Киселев