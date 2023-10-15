Власти Омской области предоставят 200 млн рублей фермерам на покупку кормов

Правительство Омской области приняло решение о выделении 200 млн руб. на компенсацию покупки кормов для хозяйств, которые занимаются животноводством. Финансирование будет предоставлено фермерам из более 20 районов, занимающихся разведением и содержанием крупного рогатого скота.

Отмечается, что финансирование предусмотрено вследствие режима чрезвычайной ситуации природного характера, который был введен в регионе летом из-за жаркой погоды. «Многим муниципалитетам пришлось нелегко, поэтому приняли решение возместить часть этих затрат», - сообщают областные власти.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что засуха в Омской области привела к снижению урожая зерновых на 15%. По данным правительства региона, в 12 южных районах регионах пострадало 200 тыс. га посевов и порядка 10 тыс. га погибло. Часть этих площадей не была пересеяна.

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Лолита Белова