В Севастополе военные применили средства маскировки в виде дыма

В Севастополе в районе внутреннего рейда и Северной бухты военные применили средства маскировки в виде дыма. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно»,— отметил губернатор.

Ранее в Севастополе были слышны громкие звуки. Власти города сообщили, что это связано с работой Черноморского флота по отражению атаки беспилотников на внешнем рейде. В Минобороны пояснили, что в акватории Черного моря было нанесено огневое поражение по двум безэкипажным катерам ВСУ.

Анастасия Донскова

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