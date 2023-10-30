Губернатор Севастополя Развожаев: на внешнем рейде ЧФ отбивает атаку БПЛА

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, которые слышны в городе, связаны с работой Черноморского флота по отражению удара беспилотника. Об этом губернатор написал в Telegram.

По предварительной информации, аппарат был обнаружен над акваторией Черного моря на внешнем рейде.

В дептрансе города сообщили, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу.

Анастасия Донскова

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