«Вымпелком» инвестировал в компанию Platformcraft

«Вымпелком» (бренд «Билайн») приобрел 13,21% в «Платформкрафте» (Platformcraft, резидент фонда «Сколково») — сервисе, который специализируется на разработке решений для работы с цифровым контентом и хранении данных, рассказали «Ъ» в компании. Оператор будет владеть долей, в которую, в частности, войдут масштабируемое объектное хранилище S3, спектр сервисов для хранения, обработки и распространения контента, а также инструменты On-Premise, уточняется в сообщении компании.

Стоимость сделки в «Вымпелкоме» не раскрыли, уточнив, что она заключена с целью расширения портфеля продуктов и услуг beeline cloud, усиления позиций компании на рынке облачных решений. Platformcraft сделка позволит открыть дополнительные каналы продвижения и развития за счет большой базы клиентов и маркетинговой поддержки beeline cloud, ожидают в Platformcraft. По словам гендиректора beeline cloud Олега Мотовилова, сотрудничество компаний началось в 2021 году.

Анна Орис