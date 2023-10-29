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На двух площадках в Петербурге перед открытием начали заливать катки

В общественных пространствах «Севкабель Прот» и «Новая Голландия» перед открытием в ноябре начали заливать катки. На это 29 октября обратила внимание «Фонтанка».

Каток "Флагшток" на Крестовском острове с видом на Финский залив и "Лахта Центр".

Каток "Флагшток" на Крестовском острове с видом на Финский залив и "Лахта Центр".

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Каток "Флагшток" на Крестовском острове с видом на Финский залив и "Лахта Центр".

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным издания, в Новой Голландии площадку, предназначенную для одного из главных зимних развлечений, начали заливать водой утром в воскресенье.

В «Севкабель Порту» ограждение для обустройства катка на берегу Финского залива начали сколачивать накануне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самый большой каток в Петербурге откроется в этом году на Крестовском острове — на площади 11,8 тыс. кв. метров неподалеку от «Газпром Арены».

Также стало известно, что на новогоднее оформление Петербурга в этом году городские власти намерены потратить около 217 млн рублей.

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