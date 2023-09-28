На Крестовском острове в Петербурге заработает самый большой каток в городе

Самый большой каток в Санкт-Петербурге откроется в этом году на Крестовском острове. В пресс-службе АО «Зенит-Арена» указали, что он разместится на площади 11,8 тыс. кв. метров, передает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Новый развлекательный объект превзойдет прежний каток у Финского залива и стадиона, который занимал 2900 кв. метров. Жители и гости Петербурга смогут прокатиться на коньках на ледовом покрытии, которое в четыре раза превосходит предшественника по площади. На этом не планируют останавливаться, АО «Зенит-Арена» намерено в будущем расширить его до 28 тыс. кв. метров, что станет мировым рекордом.

С приближением зимнего сезона катки появляются в парках, на площадках в историческом центре города и вблизи Финского залива. Ранее «Ъ-СПб» писал, что самый большой каток в Петербурге в 2022 году заработал на Елагином острове.

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