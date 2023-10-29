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Коммерсантъ FM
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Шериф Мэна разослал сигнал тревоги за несколько недель до массовой стрельбы

Шериф штата Мэн Джоэл Мерри разослал в полицейские участки региона уведомления об опасности резервиста американской армии Роберта Карда, который через несколько недель после этого совершил массовое убийство в городе Льюистон, передает The New York Times (NYT).

Сообщается, что шериф обратил внимание на Роберта Карда после его угроз в адрес центра армейского резерва в городе Сако. Господин Мерри утверждает, что отправил своего помощника домой к резервисту, но там его не оказалось, поэтому было принято решение разослать в полицейские участки штата уведомление об опасности бывшего военного.

28 октября руководители двух полицейских участков в штате Мэн заявили, что получают много подобных сообщений, но не помнят, получали ли они уведомления о Карде, передает NYT. Высокопоставленный представитель правоохранительных органов штата заявил изданию, что резервист незадолго до стрельбы вступил в перепалку с представителями власти и впоследствии был обследован в психиатрической клинике.

Массовое убийство в Льюисе произошло вечером 25 октября. Вооруженный автоматом мужчина расстреливал людей в трех районах города, в том числе в торговом центре и баре. 18 человек погибли, 13 были ранены.

Стрелку удалось скрыться с места преступления. Позднее полиция нашла тело Роберта Карда в одном из трейлеров на территории завода по переработке отходов, где он работал. Он предположительно совершил самоубийство.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Массовая стрельба на северо-востоке США

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Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

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Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

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