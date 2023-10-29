Шериф Мэна разослал сигнал тревоги за несколько недель до массовой стрельбы

Шериф штата Мэн Джоэл Мерри разослал в полицейские участки региона уведомления об опасности резервиста американской армии Роберта Карда, который через несколько недель после этого совершил массовое убийство в городе Льюистон, передает The New York Times (NYT).

Сообщается, что шериф обратил внимание на Роберта Карда после его угроз в адрес центра армейского резерва в городе Сако. Господин Мерри утверждает, что отправил своего помощника домой к резервисту, но там его не оказалось, поэтому было принято решение разослать в полицейские участки штата уведомление об опасности бывшего военного.

28 октября руководители двух полицейских участков в штате Мэн заявили, что получают много подобных сообщений, но не помнят, получали ли они уведомления о Карде, передает NYT. Высокопоставленный представитель правоохранительных органов штата заявил изданию, что резервист незадолго до стрельбы вступил в перепалку с представителями власти и впоследствии был обследован в психиатрической клинике.

Массовое убийство в Льюисе произошло вечером 25 октября. Вооруженный автоматом мужчина расстреливал людей в трех районах города, в том числе в торговом центре и баре. 18 человек погибли, 13 были ранены.

Стрелку удалось скрыться с места преступления. Позднее полиция нашла тело Роберта Карда в одном из трейлеров на территории завода по переработке отходов, где он работал. Он предположительно совершил самоубийство.

Эрдни Кагалтынов