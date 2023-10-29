Водоканал приступил к реконструкции Северной водопроводной станции в Петербурге

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт Петербурга» приступили к первому этапу реконструкции Северной водопроводной станции, расположенной в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как рассказали в Смольном, станция обеспечивает питьевой водой более 1,7 млн человек — жителей Выборгского, Калининского, Приморского, Красногвардейского, Невского и Курортного районов города, а также прилегающих территорий Всеволожского района Ленобласти.

Комплексная реконструкция Северной водопроводной станции предусматривает строительство новых сооружений водоподготовки производительностью 700 тыс. кубометров в сутки и внедрение современной двухступенчатой технологии водоподготовки.

В городской администрации уточнили, что строительные работы пройдут в три этапа. Сначала на территории станции будут построены новые блоки водоподготовки и инженерные сети. Позднее планируется реконструировать водозаборный комплекс СВС-1 и построить новую насосную станцию. На третьем этапе предполагается реконструкция системы подачи сырой воды от водозаборного комплекса СВС-1 до сооружений водоподготовки СВС-3.

Завершить работы по реконструкции Северной водопроводной станции в Водоканале намерены до конца 2030 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Водоканал начал второй этап модернизации Северной станции аэрации и приступил к работам по реконструкции ливневой канализации на Парашютной улице.

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