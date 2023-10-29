На ЖБИ нашли тело полицейского, который приезжал в квартиру убитых пенсионеров

В Екатеринбурге в доме по улице переулок Базовый было найдено тело полицейского, который приезжал на обход квартиры двух убитых пенсионеров. Как сообщил портал E1.ru, на теле мужчины обнаружены пулевые ранения

По словам источника, полицейский прибыл на обход квартиры по улице Новгородцевой, где были найдены тела пенсионеров. После этого он отправился в квартиру тестя по ул. переулок Базовый. Позже в доме были слышны звуки выстрелов, а тело участкового обнаружили на 23-м этаже дома в подъезде.

У погибшего остались жена и двое детей. «Прекрасный любящий муж и отец, замечательный сын. Уверен, что это не мог быть суицид. Тем более он звал на помощь, это слышали соседи»,— рассказал порталу источник.

Как рассказал источник в силовых структурах Telegram-каналу Ural Mash, полицейский якобы мог украсть крупную сумму денег из квартиры пенсионеров. «Потом — проиграть, потому что был зависим (в игорном клубе за ним остался долг в миллион)»,— добавил источник.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области «Ъ-Урал» ответили, что ситуацию не комментируют.

Напомним, в субботу, 28 октября, в квартире по улице Новгородцевой обнаружили тела 85-летних супругов с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек). По данным СМИ, из квартиры погибших якобы пропали 7 млн руб.

Полина Хабарова

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