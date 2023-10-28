В квартире Екатеринбурга обнаружили тела пожилых супругов

В квартире Кировского района Екатеринбурга обнаружили тела 85-летних супругов с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

«На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят наиболее опытные сыщики из отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и свердловского главка МВД»,— сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

По словам полковника, погибшие уже много лет в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такому роду противоправной деятельности. Раскрытие преступления находится на контроле руководства областного ГУ МВД.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. На месте работают следователи территориального отдела СКР, сотрудники отдела криминалистики регионального СУ СК, а также представители отдела криминалистического сопровождения следствия СКР.

По данным «КП-Екатеринбург», из квартиры погибших якобы пропала крупная сумма денег, которую пенсионеры получили за снесенную дачу. «Они не пьющие. Дочь их единственная Людмила погибла в пожаре. Внук Александр умер лет 15 назад»,— рассказывала изданию соседка погибших.

Полина Хабарова

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