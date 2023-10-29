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Коммерсантъ FM
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В офисе президента Украины ожидают 12-го пакета санкций ЕС до 15 декабря

12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет принят или хотя бы согласован до середины декабря, считает советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк. По ожиданиям Киева, в течение двух недель пакет будет формироваться, в середине ноября — утверждаться странами-членами.

«И в любом случае до 15 декабря этого года мы ожидаем или его принятия, или по крайней мере согласования»,— сказал господин Власюк в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 27 октября, сообщила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России. Он включает запрет на экспорт российских алмазов. По информации Bloomberg, в него также могут войти новые меры против обхода уже введенных ограничений.

Какие меры предлагают включить в 12-й пакет страны Евросоюза — в материале «Ъ FM» «Санкции сажают на гвозди».

Леонид Уварчев

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