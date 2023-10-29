Премьер Палестины выступил против создания международной администрации в Газе

Премьер Палестины Мухаммед Штайе выступил против идеи создания международной администрации в секторе Газа. По информации СМИ, такой вариант обсуждали США и Израиль.

«Мы отказываемся говорить о международной администрации в секторе Газа. Не существует частичных решений для сектора Газа или Западного берега. Сектор Газа является нашей ответственностью в течение 30 лет»,— сказал господин Штайе (перевод ТАСС).

Источники Bloomberg на прошлой неделе сообщали, что американские и израильские чиновники рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств. Такой план изучается, как пишет агентство, на случай вытеснения «Хамаса».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев