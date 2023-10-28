Роскомнадзор объяснил отсутствие запретов для хостера FastComet уходом компании из России

Роскомнадзор объяснил «Ъ», почему в сентябре ввел «меры понуждения» в отношении 12 иностранных хостинг-провайдеров, а вчера, 27 октября,— расширил их в отношении только 11 из них. 27 октября ведомство запретило поисковикам в России выдавать ссылки на Amazon Web Services, GoDaddy, Hetzner и ряд других хостеров, ссылаясь на неисполнение ими требований об открытии представительства в стране. Исключением стал FastComet, так как он, по объяснению ведомства, сам прекратил работать на территории России.

«Такие меры не применены к компании FastComet, Inc. в связи с тем, что в настоящее время она не оказывает услуги на территории РФ. Если хостинг-провайдер не возобновит свою деятельность в России, Роскомнадзор исключит его из перечня иностранных компаний, подлежащих "приземлению"»,— указано в ответе Роскомнадзора.

Требование исполнить закон о «приземлении» было оглашено в июне 2023 года. Сейчас сайт FastComet недоступен из России: при попытке зайти на него отображается уведомление, что «по состоянию на 1 октября 2023 года мы прекратили оказывать услуги гражданам Российской Федерации». Что касается 11 других хостеров, то к нынешнему дню, 28 октября, «Яндекс» перестал выдавать в поиске ссылки на главные страницы их сайтов; отсутствие ссылок объясняется «требованиями применимого законодательства». При этом поисковик выдает ссылки на сайты в информационном блоке, где обычно располагается справочная информация о компаниях.

1 декабря регулирование хостинг-провайдеров в России ужесточается. В частности, работающие в стране хостеры должны войти в специальный реестр, а также идентифицировать своих клиентов посредством платежа, номера телефона или по документам, предоставляемым лично.

О том, как хостеры добивались уточнения актов,— в материале «Ъ» «Клиент платежом ясен».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова