РБК: Минсельхоз предложил пивоварам самим инвестировать в производство хмеля

Минсельхоз отказался от предложения Ассоциации производителей пива о выделении 9,5 млрд руб. на увеличение объемов производства хмеля. Вместо разработки такой программы по хмелеводству ведомство предложило участникам рынка активнее инвестировать в производство необходимого им сырья. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

В пресс-службе Минсельхоза РБК сообщили, что ведомство не планирует разрабатывать такую программу или включать направление хмелеводства в госпрограмму по развитию сельского хозяйства. По данным издания, ведомство считает, что существующих мер поддержки хмелеводства достаточно, а крупнейшие производители пива должны «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ».

С запросом в Минсельхоз в августе обратилась АПП, в которую в том числе входит «Балтика», AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни "Хейнекен"». Производители пива аргументировали предложение тем, что сейчас они вынуждены импортировать почти весь хмель для производства, и тем, что в России сейчас нет техники для развития хмелеводства. По данным Росстата, хмель российского производства составляет 4,7% нужд отрасли. Объем импорта по итогам 2022 года вырос на 9,9% по сравнению с 2021 годом.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пиво опростилось».