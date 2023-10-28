Правительство компенсирует 11 регионам траты на тушение лесных пожаров

Более 2,5 млрд руб. получат 11 российских регионов в качестве компенсации трат на тушение лесных пожаров, произошедших в этом году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Деньги получат Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В правительстве утверждают, что при тушении возгораний весной и летом расходы этих субъектов «превысили ранее выделенное бюджетное финансирование».

«Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику»,— уточняется в пресс-релизе кабмина.

В конце мая МЧС заявило о стабилизации обстановки с природными пожарами в России. Из-за возгораний вводили режим ЧС в Курганской, Омской и Тюменской областях. В Курганской области в результате возгораний погиб 21 человек.

О пожарах весной — в материале «Ъ» «Сводки с полей сожжений».

Лаура Кеффер