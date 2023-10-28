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Сийярто: Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций, если он затронет нефть и газ РФ

Венгрия не одобрит принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы российской промышленности, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он в очередной раз сказал, что санкционная политика против России «просто не работает».

По его словам, санкции «могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике». Господин Сийярто отметил, что Венгрия в целом «не видит смысла продолжать санкционную политику». «Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Говоря о персональных санкциях, Петер Сийярто пояснил, что если кто-то «сделал что-нибудь хорошее для Венгрии», то распространять на этих людей ограничения власти не видят смысла. В частности, Венгрия не дала включить в санкционные списки вице-премьера РФ Дениса Мантурова. «Он способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же самое касается Кирилла Дмитриева (глава Российского фонда прямых инвестиций.— "Ъ") и министра (здравоохранения РФ.— "Ъ") Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой — так что такая же ситуация с министром спорта России»,— добавил господин Сийярто.

Bloomberg сообщал, что ЕС в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Страны Центральной Азии по итогам встречи в Брюсселе на этой неделе пообещали ЕС сотрудничать в борьбе с обходом антироссийских санкций.

Лаура Кеффер

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