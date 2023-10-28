Посольство РФ назвало чудовищным фейком заявление США о казнях в российской армии

Посольство РФ отреагировало на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о казнях солдат, отказывающихся выполнять приказы в России. Диппредставительство назвало это «гадким, до предела циничным, ничем не обоснованным заявлением», а также инсинуациями и ложью.

«Администрация применяет свой излюбленный инструментарий — вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Дипломаты обратили внимание, что господин Кирби не привел никаких примеров или документальных подтверждений к своим словам, а ссылался «на какие-то мистические источники информации». Посольство заявило, что российские военные на поле боя «действуют мужественно, профессионально, героически».

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Леонид Уварчев