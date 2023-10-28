МИД КНДР: отношения с РФ не направлены против третьих стран

Министерство иностранных дел КНДР отреагировало на совместное заявление США, Японии и Южной Кореи, в котором говорилось о поставках в РФ боеприпасов и военного снаряжения. Кремль ранее утверждал, что такие сообщения не имеют доказательств. По мнению Северной Кореи, заявление трех стран исказило «отношения дружбы и сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном.

«Корейско-российские отношения, стремящиеся к улучшению благосостояния народов двух стран, не направлены против каких-либо третьих стран, но, если из-за настойчивых попыток США, Японии и "Республики Корея" к созданию нестабильности мир и безопасность в регионе будут оказываться под угрозой, то они будут действовать как мощный элемент стратегической стабильности для сдерживания таких происков»,— заявила министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи (заявление опубликовано ЦТАК, пунктуация сохранена).

Министр считает, что если США, Япония и Южная Корея не будут питать злобы на КНДР и РФ, то у них не будет причин обращать внимание на развитие отношений между странами. «Если они хотели бы доказать, что особая сфера сотрудничества между КНДР и РФ создает угрозу глобальному миру и безопасности, они, прежде всего, должны были бы выяснить, вот почему свои отношения трехстороннего военного альянса не считаются угрозой миру и безопасности в регионе»,— добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 октября завершил визит в КНДР. Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в ходе визита охарактеризовала связи Москвы и Пхеньяна как «непобедимое боевое товарищество». А Сергей Лавров отнес КНДР к немногим «по-настоящему независимым государствам».

О развитии отношений КНДР и РФ — в материале «Ъ» «"Непобедимые боевые товарищи"».

Леонид Уварчев