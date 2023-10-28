Шевченко проиграл в 1/4 финала турнира ATP 500 в Базеле

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады в 1/4 финала Swiss Indoors. Матч завершился со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (1:7) в пользу канадца. В 1/2 финала Оже-Альяссим сыграет с Хольгером Руне из Дании.

22-летний Шевченко занимает 83 место в рейтинге теннисистов. Он ни разу не побеждал в турнирах ATP. 23-летний Оже-Альяссим находится на 19-й строчке рейтинга ATP. На его счету четыре победы в турнирах под эгидой ассоциации.

Swiss Indoors — турнир в категории ATP 500. Проводится в пригороде Базеля (Швейцария) на крытых хардовых кортах. Призовой фонд составляет около €2,2 млн.

О выходе в полуфинал Даниила Медведева — в материале «Ъ» «Даниил Медведев разыграл австрийскую защиту».

Леонид Уварчев