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Воронежский «Электросигнал» выставил на продажу бывший завод «Элма» в Верхнем Мамоне за 44 млн рублей

Воронежское АО «Электросигнал» (входят в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») выставил на торги 100% уставного капитала своего подразделения в райцентре Верхний Мамон — ООО «Завод “Элма”». Сообщение опубликовано на площадке «РТ-Капитал».

Уставный капитал ООО составляет 10,9 млн руб., численность работников — три человека.

Виды деятельности компании, согласно уставу,— производство и переработка сельхозпродукции, производство и ремонт изделий промышленного и бытового назначения, строительная и торговая деятельность, оказание услуг.

Заявки принимаются до 14 августа, торги назначены на 16 августа. Начальная цена составляет 43,8 млн руб., цена отсечения — 32,8 млн руб.

Из открытых данных следует, что предприятие фактически было производственным филиалом завода в районе. Сейчас большая часть цехов, исходя из публиковавшихся на различных ресурсах фотографий, заброшена.

Ранее в Тамбове выставили на продажу здания и земли трех тамбовских оборонных предприятий — заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир», входящих в «Созвездие». Пока продать удалось лишь небольшую часть.

Олег Мухин

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