Известный екатеринбургский художник создаст мультфильм

Художник Алексей Рыжков из Екатеринбурга создаст свой первый мультфильм в качестве режиссера и художника-постановщика. Об этом господин Рыжков сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Персонаж из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков Персонажи из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков Художник Алексей Рыжков Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Персонаж из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков Персонажи из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков Художник Алексей Рыжков Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Рисовать картинки я более или менее научился. Пора принимать новые вызовы и осваивать новые навыки! Мне повезло, в нашем проекте работает команда прекрасных художников! Жанна Колыганова сделала картинку с создателями фильма, персонажами и, среди них, котом Лукасом, которого я вставил в наше кино»,— поделился Алексей Рыжков в соцсетях. Он отметил, что мультфильм будет создаваться в кинокомпании «29 февраля».

Напомним, в августе в Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». Центральным произведением выставки стала работа Алексея Рыжкова «С колокольни».

Полина Хабарова

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