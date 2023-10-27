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Известный екатеринбургский художник создаст мультфильм

Художник Алексей Рыжков из Екатеринбурга создаст свой первый мультфильм в качестве режиссера и художника-постановщика. Об этом господин Рыжков сообщил на своей странице «ВКонтакте».

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Персонаж из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова

Персонаж из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова

Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков

Персонажи из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова

Персонажи из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова

Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков

Художник Алексей Рыжков

Художник Алексей Рыжков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Персонаж из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова

Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков

Персонажи из мультфильма уральского художника Алексея Рыжкова

Фото: «ВКонтакте» Алексей Рыжков

Художник Алексей Рыжков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Рисовать картинки я более или менее научился. Пора принимать новые вызовы и осваивать новые навыки! Мне повезло, в нашем проекте работает команда прекрасных художников! Жанна Колыганова сделала картинку с создателями фильма, персонажами и, среди них, котом Лукасом, которого я вставил в наше кино»,— поделился Алексей Рыжков в соцсетях. Он отметил, что мультфильм будет создаваться в кинокомпании «29 февраля».

Напомним, в августе в Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». Центральным произведением выставки стала работа Алексея Рыжкова «С колокольни».

Полина Хабарова

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