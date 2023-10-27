Нина Казачкова: правительство региона затягивает развитие исторического центра Самары

Председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Нина Казачкова прокомментировала «Ъ-Волга» заявление президиума общества по ситуации с историческим поселением Самары. По мнению градозащитницы, региональное правительство затягивает развитие исторического центра, не утверждая список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) в составе предмета охраны исторического поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Подготовленный список ЦГФО уже больше находится в правительстве области и до сих пор не утвержден. В соседнем Оренбурге вся необходимая документация уже готова. Коллеги из Казани также добились утверждения списка ЦГФО, в свое время там уничтожили немало объектов историческоо наследия, теперь призывают Самару не повторять их ошибок. Мы очень надеемся, что обращение в Генеральную прокуратуру заставить региональные власти поторопиться с принятием решения. В противном случае мы можем потерять старую Самару»»,— прокомментировала ситуацию Нина Казачкова.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск прокуратуры региона о принятии регламентов исторического поселения Самары. Такой статус был присвоен исторической части областного центра еще четыре года назад, однако охранная документация до сих пор не утверждена. За этот период снесли более 40 исторических зданий. Президиум Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) заявил о провале региональной политики «в части обеспечения сбалансированного сохранения и развития исторического центра Самары». В связи с этим общество намерено обратиться в Генпрокуратуру РФ и Министерство культуры России.

Андрей Сазонов