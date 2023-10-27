Хинштейн поддержал заявление общественников о провале властей в деле спасения исторической Самары

Президиум Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) опубликовал заявление по ситуации с историческим поселением Самары. В нем организация раскритиковала региональные власти и обвинила их в «бездействии, проволочках, соглашательстве и прямом потакании застройщикам». Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн согласился с позицией общественников в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Подписываюсь под каждым словом»,— написал парламентарий.

В своем заявлении представители ВООПИК написали, что поддержали присвоение центру Самары статуса исторического поселения регионального значения в декабре 2019 года. Однако, по их словам, последующие четыре года показали, что «принятое решение носило декларативный характер».

В частности, по информации общественников, региональные власти не утвердили требования к градостроительным регламентам для нормирования планов новой застройки в границах исторического поселения, а также список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) в составе предмета охраны исторического поселения и объединенные зоны охраны объектов культурного наследия исторического центра. А без этого «невозможны не только сохранение, но и современное развитие исторического центра», отмечается в заявлении ВООПИК.

Неутвержденный список ЦГФО из 645 объектов «стремительно редеет», пишут общественники. С 2019 года по сегодняшний день в городе снесено свыше 40 исторических зданий.

Кроме того, в августе текущего года был снесен Рабочий городок, в составе которого числились три ЦГФО. Помимо этого, до конца текущего года предусмотрен демонтаж минимум восьми других ценных градоформирующих объектов в Самаре. В списке в числе прочих значатся здания на ул. Красноармейская, 11; Галактионовская, 86; Венцека, 12-14 и 18.

Также власти Самарской области постановили ликвидировать проектный офис исторического поселения, который был «эффективным инструментом общественного контроля», пишет в своем заявлении ВООПИК. В дальнейшем правом утверждать указанные документы был наделен муниципалитет. Общественники отмечают, что «такой подход окончательно заводит ситуацию в тупик и противоречит российскому законодательству, согласно которому полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия одна из приоритетных задач региональных властей, а не муниципалитетов».

В связи с этим ВООПИК констатировало провал региональной политики в вопросе «обеспечения сбалансированного сохранения и развития исторического центра Самары, необходимость дальнейшего привлечения к проблеме широкого общественного внимания и вмешательства федеральных структур». Общественники намерены направить соответствующие обращения в федеральный Минкульт РФ и Совет при президенте России по культуре и искусству. Копию заявления передадут в Генеральную прокуратуру РФ.

Перед этим самарские чиновники инициировали опрос на тему развития исторического центра города. Они не делали этого с 1991 года.

Георгий Портнов