Суд удовлетворил требования прокуратуры по защите исторического центра Самары

Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры региона о принятии регламентов исторического поселения Самары. Этот статус был присвоен исторической части областного центра еще четыре года назад, однако охранная документация до сих пор не утверждена. За этот период в старой части Самары снесли более 40 исторических зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство требовало утвердить перечень ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Правительством Самарской области пока не утверждены и объединенные зоны охраны объектов культурного наследия исторического центра.

Ранее сообщалось, что президиум Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) заявил о провале региональной политики «в части обеспечения сбалансированного сохранения и развития исторического центра Самары». В связи с этим общество намерено обратиться в Генпрокуратуру РФ и Министерство культуры России.

Евгений Чернов