Мэрия Екатеринбурга отклонила проект застройки территории вдоль пруда на ВИЗе

Мэрия Екатеринбурга отклонила проект планировки территории вдоль Верх-Исетского пруда, который предполагал многоэтажную застройку, следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Напомним, в границах набережной Верх-Исетского пруда — ул. Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек, а также различные объекты инфраструктуры и административные здания.

Проект выносили на общественные обсуждения, но екатеринбуржцы выступили против застройки территории возле пляжа на ВИЗе.

Как следует из нового постановления, муниципальному бюджетному учреждению «Мастерская генерального плана» предложено доработать проект планировки данной территории.

Ранее власти объявили конкурс на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда на участке от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. За первое место победитель получит 2 млн руб.

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