Виктор Кривошеев возглавил объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в Белгородской области

Управляющий ВТБ в Белгородской области Виктор Кривошеев назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в регионе. Он будет отвечать за их дальнейшее объединение, рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, а также развитие сети и увеличение клиентской базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Виктор Кривошеев окончил Харьковский институт радиоэлектроники и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе работает почти 30 лет, большую часть из них – в группе ВТБ. С 2007 года возглавляет подразделение в Белгородской области.

«Активный этап объединения бизнеса ВТБ и «Открытия» начнется в 2024 г., и сейчас нам важно качественно подготовиться к нему. Наше управленческое решение по назначению единых бизнес-лидеров направлено на то, чтобы комфортно провести интеграцию для клиентов и команд обоих банков. А многолетний опыт Виктора Кривошеева в банковской сфере позволит эффективно завершить этот процесс», – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«В Белгородской области мы активно поддерживаем предприятия, которые обеспечивают импортозамещение и укрепление продовольственной базы страны. Сегодня 75% регионального кредитного портфеля занимают средства компаний пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной отраслей. Наши инструменты дают возможность предпринимателям привлекать необходимые средства на выгодных условиях. А новая бизнес-платформа ВТБ – доступ к 80 финансовым и нефинансовым сервисам для эффективной деятельности, в том числе клиентам «Открытия». Отдельное внимание уделяем работе с розничными клиентами, в том числе по поддержке льготных категорий населения. В следующем году планируем качественно улучшить продукты и сервисы для клиентов с разным уровнем дохода, а также расширить сеть отделений в небольших городах региона», – отметил Виктор Кривошеев.

Сеть отделений ВТБ в Белгородской области представлена 13 точками продаж. По итогам первого полугодия 2023 г. кредитный портфель регионального подразделения составил 66 млрд руб. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц — 155 млрд руб.

Банк «Открытие» в Белгородской области представлен 5 отделениями. За полугодие кредитный портфель составил 23,1 млрд руб. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 11,5 млрд руб.