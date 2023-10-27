Мэр Орлов почти на 19% поднял зарплаты работникам учреждений культуры

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на 18,9% увеличил оклады работникам муниципальных учреждений культуры. Отмечается, что зарплаты будут также увеличены сотрудникам допобразования этой сферы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках введения новой оплаты труда, размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные категории будут зависеть от категорий, присвоенных работникам, прошедшим аттестацию.

Напомним, ранее Алексей Орлов распорядился повысить зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений города на 10,9%. Также губернатор Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому с 1 октября свердловским госслужащим подняли оклады в 1,1 раза.

Полина Хабарова

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