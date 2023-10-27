Мэрия Екатеринбурга утвердила проект застройки площадки «Ювелиры Урала»

Администрация Екатеринбурга утвердила проект, связанный с застройкой площадки завода «Ювелиры Урала» экс-депутата Госдумы Валерия Язева, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Напомним, под застройку отдают участок в границах улиц 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Осваивать территорию планирует «Ривьера-Инвест-Екб».

Документ об утверждении проекта планировки территории подписал и.о главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Проект проходил процедуру общественных обсуждений. Участники обсуждений остались недовольны, как будет организована транспортная инфраструктура, если на территории построят жилые многоэтажки.

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