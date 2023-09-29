Екатеринбуржцы раскритиковали проект застройки площадки «Ювелиры Урала»

Екатеринбуржцы раскритиковали проект связанный с застройкой бывшей территории завода «Ювелиры Урала» в границах улиц 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги из-за транспортной инфраструктуры. Заводскую площадку хотят застроить жильем и проект планировки и межевания данной территории проходил общественные обсуждения, участие в них принял 41 человек. Напомним, на территории хотят построить четыре жилых дома от девяти и более этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно материалам, опубликованным на сайте городской администрации, участники обсуждений остались недовольны, как будет организована транспортная инфраструктура, если на территории построят жилые многоэтажки. Так, участники попросили «продумать въезды и выезды из нового ЖК», высказались против предлагаемого сквозного выезда с ул. Крестинского на ул. 8 Марта, а также заявили, что улица 8 Марта уже перегружена и, если количество жителей в этом районе увеличится, то выехать будет «просто невозможно». «Люди и сегодня часами стоят в пробках на 8 Марта по утрам и вечерами в час-пик»,— говорится в документе.

Также 17 участников пожаловались на перегруженность улицы Крестинского вдоль тротуаров, другие попросили улучшить доступность общественного транспорта. «Увеличение плотности жилой застройки усугубит ситуацию в целом по жилому району, а также приведет к ухудшению уже существующих проблем, таких как: нехватка школ и детских садов, ухудшение транспортного потока, дефицита парковочных мест»,— заявили 18 участников обсуждений. В ответ на это в администрации ответили, что в проекте все выполнено в соответствии с нормативами.

Также жители ЖК, который находится рядом обеспокоены, что могут лишиться части двора и парковочных мест, потребовали пересмотреть проект в целом и продлить сроки проведения общественных обсуждений.

В администрации отметили, что все замечания, поступившие от участников обсуждений, учету не подлежат. А сами результаты обсуждений носят лишь рекомендательный характер.

Напомним, осваивать данную территорию планирует компания «Ривьера-Инвест-Екб». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания на 90% принадлежит бизнесмену Валерию Малышеву.

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