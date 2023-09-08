Территорию завода «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге застроят жилыми высотками

В Екатеринбурге планируют застроить территорию бывшего завода «Ювелиры Урала» экс-депутата Госдумы Валерия Язева. Согласно информации, опубликованной на сайте городской администрации, под застройку отдают участок в границах улиц 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Осваивать территорию планирует «Ривьера-Инвест-Екб». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания на 90% принадлежит бизнесмену Валерию Малышеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документам, на территории хотят построить четыре жилых дома от девяти и более этажей, площадью 58 тыс. кв. м, а также подземный паркинг на 200 мест Население проектируемой территории составит 3,6 тыс. человек. Строительство хотят завершить до 2035 года.

О том, что данный участок застроят жильем стало известно еще в 2017 году. Тогда же озвучивалось, что площадку будет застраивать компания господина Малышева. Проект даже проходил общественные обсуждения, сейчас проект планировки и межевания бывшей территории завода вновь проходит эту процедуру. Общественные обсуждения будут проходить до 29 сентября, оставить предложения и замечания можно до 18 сентября.

Напомним, учредитель ОАО «Ювелиры Урала» — компания ОО «УК "Ява"» — находилось в банкротстве с 2017 года. В мае этого года суд завершил банкротное дело. В 2020 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом и самого Валерия Язева.

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