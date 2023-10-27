Прокуратура Урала начала проверку после распыления перцового баллончика в школе

В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура начала проверку из-за распыления перцового баллончика подростком в школе №15. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, сегодня в школе №15 семь детей пострадали из-за распыления перцового баллончика, По данным Минздрава, баллончик распылили в раздевалке. Все пострадавшие ученики младших классов находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в начале октября в школе Верхней Салды ученики также распылили содержимое газового баллона, в результате чего пострадали девять человек.

Полина Хабарова

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