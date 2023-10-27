В школе Первоуральска семь детей пострадали от распыления перцового баллончика
В Первоуральске (Свердловская область) в школе №15 семь детей пострадали из-за распыления перцового баллончика, рассказали в свердловском Минздраве. По данным министерства, баллончик распылили в раздевалке. Все пострадавшие ученики младших классов.
«После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение»,— прокомментировали в Минздраве.
Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести.
Напомним, в начале октября в школе Верхней Салды ученики также распылили содержимое газового баллона, в результате чего пострадали девять человек.