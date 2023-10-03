В свердловской школе из-за распыления газового баллона пострадали девять человек

В школе Верхней Салды (Свердловская область) распылили содержимое газового баллона, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Его уже проконсультировали реаниматолог и токсиколог. Двое детей госпитализированы в соматическое отделение. Еще шести пострадавшим помощь оказана на месте.

Местное издание «Городской вестник» сообщает, что инцидент произошел в школе №3. По информации СМИ, во время четвертого урока школьник распылил перцовый баллончик во всех туалетах. Из учебного заведения эвакуировали всех людей, там сейчас работают экстренные службы.

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