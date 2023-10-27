В Самаре возбуждено дело после конфликта мигранта с местным жителем

Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана 2001 года рождения. Ему инкриминируется хулиганство с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Решение принято по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«По версии следствия, 22 октября 2023 года подозреваемый возле дома № 18 по Московскому шоссе совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, в отношении потерпевшего 1986 года рождения с применением насилия»,— говорится в сообщении.

В настоящее время силовики определяют местонахождение подозреваемого. Его объявили в розыск. Ранее была проведена доследственная проверка размещенной в сети информации об инциденте.

Георгий Портнов