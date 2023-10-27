Песков: угрозы втягивания военнослужащих РФ в Сирии в боевые действия сейчас нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на данный момент не видят рисков втягивания российских военнослужащих в Сирии в военные действия в связи с ударами США по объектам на сирийской территории. В последний раз об атаке американских вооруженных сил по объектам в Сирии сообщалось сегодня, 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, нет ли опасений, что российские военнослужащие могут быть «втянуты в конфликт» между США и Сирией. «Нет, в настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом эта критическая напряженность, и война палестино-израильская, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо»,— ответил он.

Сегодня американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по объектам в Сирии. Утверждается, что целями атак были склады с оружием и боеприпасами, которые используются иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».