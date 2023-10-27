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Коммерсантъ FM
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Песков: угрозы втягивания военнослужащих РФ в Сирии в боевые действия сейчас нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на данный момент не видят рисков втягивания российских военнослужащих в Сирии в военные действия в связи с ударами США по объектам на сирийской территории. В последний раз об атаке американских вооруженных сил по объектам в Сирии сообщалось сегодня, 27 октября.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, нет ли опасений, что российские военнослужащие могут быть «втянуты в конфликт» между США и Сирией. «Нет, в настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом эта критическая напряженность, и война палестино-израильская, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо»,— ответил он.

Сегодня американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по объектам в Сирии. Утверждается, что целями атак были склады с оружием и боеприпасами, которые используются иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».

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